Κλείνουν δρόμοι στην Αθήνα το Σάββατο για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Πού θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.