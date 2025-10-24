Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

0

Πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης

Στις δικαστικές αρχές προσέφυγεη ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα και έκανε αίτηση προστασίας, για την ίδια και την οικογένειά της. Ο 68χρονος θείος της δολοφονήθηκε μαζί με τον 61χρονο φίλο και επιστάτη του, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

Η ανιψιά, επειδή ένιωθε ότι κινδυνεύει η ζωή της, κατέθεσε αίτηση για την προστασία τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειάς της. Αναμένουμε πλέον την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Η ίδια νιώθει καλύτερα, αφού η αίτηση έχει ήδη κατατεθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, δήλωσε η κ. Φραγκάκη, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακέραιη, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η μάρτυρας, σύμφωνα με την ίδια, διαθέτει σημαντικά στοιχεία που θεωρεί πως θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Όπως υποστήριξε, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της έχουν εκφράσει αίσθημα ανασφάλειας, ενώ η ανιψιά θεωρεί πως, αν ο θείος της είχε λάβει ανάλογα μέτρα προστασίας, πιθανόν σήμερα να βρισκόταν στη ζωή.

Η δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι η πελάτισσά της έχει “στο κάδρο” ορισμένα πρόσωπα για τα οποία διατηρεί υποψίες, χωρίς ωστόσο να τα κατονομάζει δημόσια, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η άποψή της είναι ότι δεν μπορεί δύο νεαροί 22 ετών, χωρίς καμία σχέση με την περιοχή, να ενήργησαν μόνοι τους μια τέτοια πράξη εκτέλεσης, απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Φραγκάκη.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και, όταν κληθεί, η μάρτυρας θα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει, τα οποία θεωρεί καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.