Λαμία: Στον ανακριτή 48χρονος για την κακοποίηση της ανήλικης ανιψιάς του

Τα μηνύματα που τον καίνε

Η φρικτή υπόθεση στη Λαμία αποκαλύφθηκε, όταν η ανήλικη βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στη μητέρα και τη θεία της. Το κορίτσι περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε επί τρία ολόκληρα χρόνια, με τις αρχές να διερευνούν μια διαδρομή κακοποίησης που φέρεται να ξεκίνησε το 2023, όταν η ανήλικη ήταν μόλις 12 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, ο 48χρονος εκμεταλλευόταν τη συγγενική του ιδιότητα για να προσεγγίζει το παιδί, οδηγώντας το με το αυτοκίνητό του σε ερημικές τοποθεσίες. Οι γενετήσιες πράξεις φέρεται να επαναλαμβάνονταν συστηματικά, με την τελευταία ολοκληρωμένη επαφή να τοποθετείται την περίοδο των Χριστουγέννων. Ωστόσο, η παρενόχληση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέχισε να εκδηλώνει τις προθέσεις του και μέσα στο 2026, στέλνοντας ακόμη και γραπτά μηνύματα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, μετέδωσε το lamiareport.gr

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας υπήρξε ακαριαία μετά την καταγγελία της μητέρας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν το όχημά του και το κινητό του τηλέφωνο, τα οποία θα εξεταστούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις σοβαρές καταγγελίες των συγγενών.

Οι κακουργηματικές διώξεις και η απολογία

Ο συλληφθείς βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τις πράξεις του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκου και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, όπου και παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση για να λογοδοτήσει για τις πράξεις που του αποδίδονται κατ’ εξακολούθηση.

Εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους του, Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτριο Κρούπη, ο 48χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Η διαδικασία ενώπιον του Ανακριτή έχει οριστεί για το πρωί της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, στις 10:00, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.