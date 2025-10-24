ΓΕΕΘΑ: Εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

0

Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Πλήθος εκδηλώσεων σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Αναλυτικότερα, θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός όλων των μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων, καθώς και των πολεμικών πλοίων, από την Kυριακή 26/10 στις 8:00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο στολισμός θα είναι έτοιμος από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 8:00 π.μ.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση των μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και της 28ης Οκτωβρίου, ενώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η φωταγώγηση θα ξεκινήσει από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου.

Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί, όπως είναι ήδη γνωστό, στις 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.