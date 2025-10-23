«Βγήκαμε έξω από το κλαμπ και ξαφνικά κατέρρευσε», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες φίλων της 16χρονης που πέθανε στο Γκάζι

0

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης θα αποκαλύψουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και από πού προήλθε το πνευμονικό οίδημα

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες φίλων της 16χρονης, που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, κάνουν λόγο για πνευμονικό οίδημα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης θα αποκαλύψουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Ήμασταν μαζί με την ***. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά ενώ βρισκόμασταν εκεί, κατέρρευσε», είπαν φίλοι της 16χρονης.

«Είχε προηγηθεί ένα πάρτι. Μετά πήγανε στο γνωστό κλαμπ. Έχασε τις αισθήσεις της, κάλεσαν ασθενοφόρο, της έκαναν κάρπα και ότι προβλέπονταν, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά», εξηγεί φίλη του κοριτσιού στον ΣΚΑΪ.

«Το κορίτσι και ο νεαρός που ήταν εκεί, νόμιζαν ότι, επειδή κάτι είχε προηγηθεί πριν, νόμιζαν ότι είναι αυτό που λέμε τους έκανε πλάκα, ότι αστειευόταν και έπεσε πίσω. Χτυπώντας, έκανε ένα πολύ δυνατό θόρυβο στο τζάμι, πώς δεν κατέβηκε και το τζάμι δεν ξέρω», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε εδώ στην οδό Δεκελέων λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι διασώστες αμέσως διαπίστωσαν ότι το 16χρονο κορίτσι δεν έχει σφυγμό, κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, όμως όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες, για την ώρα που ενημερώθηκε η αστυνομία για το περιστατικό, προκαλούν ερωτήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν υπήρξε οποιουδήποτε είδους ενημέρωση και το περιστατικό γνωστοποίησε την επόμενη μέρα ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης... με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, να τονίζουν ότι από πλευράς τους έγιναν όλα βάσει πρωτοκόλλου.

Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο, κατάσχεσαν μπουκάλια με αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο.