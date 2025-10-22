«Οι γιατροί είπαν ότι είχε ευτυχισμένο τέλος ο Διονύσης Σαββόπουλος», εκμυστηρεύτηκε επιστήθιος φίλος του κορυφαίου τραγουδοποιού

0

Σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο η χθεσινή είδηση πως ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών.

Το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Το ΄Χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος Φανή Πλατσατούρα ήρθε να δώσει το ρεπορτάζ για τις τελευταίες ώρες του κορυφαίο τραγουδοποιού μέσα στο νοσοκομείο.

«Στην αρχή οι γιατροί ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τα πράγματα όμως έγιναν αλλιώς, τον πρόδωσε τελικά η καρδιά του χθες βράδυ. Δεν έφυγαν λεπτό από το πλευρό του οι δικοί του άνθρωποι, η σύζυγος του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του», σημείωσε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Ο επιστήθιος φίλιος του, Άγγελος Παπαδημητρίου μου μετέφερε κάτι που είπαν οι γιατροί. "Οι γιατροί είπαν ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε ευτυχισμένο τέλος. Γιατί τα προβλήματα υγείας δεν θα ξεπερνιόντουσαν και δεν θα μπορούσε να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή"».

Ο Κώστας Τσουρός, συμπλήρωσε: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος με την σύζυγο του είχαν επέτειο στις 28 Οκτωβρίου. Είχαν παντρευτεί την ημέρα του "Όχι" και μάλιστα είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος πως "την ημέρα που όλοι έλεγαν όχι, εμείς είπαμε ναι και παντρευτήκαμε"».