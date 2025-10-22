Διονύσης Σαββόπουλος: Δημοσία δαπάνη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου η κηδεία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη

0

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί, το Σάββατο, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο Σαββόπουλος θεωρείται δικαίως η εμβληματική φυσιογνωμία της σχολής των Ελλήνων «τραγουδοποιών», δηλαδή των δημιουργών που γράφουν, συνθέτουν και ερμηνεύουν το έργο τους, διατηρώντας μια μοναδική, αδιαπραγμάτευτη ματιά στο σύνολο της καλλιτεχνικής τους παραγωγής. Για πολλούς, ήταν «μία κατηγορία από μόνος του».