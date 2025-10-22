Υποκλοπές: Τι κατέθεσε ο Ανδρουλάκης για το κακόβουλο λογισμικό και τα κίνητρα – «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας»

0

Τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στην υπόθεση των υποκλοπών, άνοιξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση με κεντρικά πρόσωπα γνωστούς επιχειρηματίες.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο διαπίστωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο είχε αποτελέσει στόχο του κακόβουλου λογισμικού Predator, το 2022, όταν βρισκόταν στη διαδικασία παραίτησής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μίλησε για «καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» που δρούσε στη χώρα, τονίζοντας ότι «οι κατηγορούμενοι πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα».

Όπως είπε, ο έλεγχος έγινε μέσω ειδικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία τον ενημέρωσε ότι πράγματι υπήρξε στόχος. «Δέκα ημέρες αργότερα παρέλαβα τα επίσημα ευρήματα και προσέφυγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταθέτοντας μήνυση», ανέφερε και πρόσθεσε πως στη συνέχεια αναζήτησε ύποπτα μηνύματα στο κινητό του. «Όταν έμαθα για τα μηνύματα αυτά, τα εντόπισα μέσα σε δεκάδες που δεχόμουν εκείνη την περίοδο λόγω της εκστρατείας μου. Ένα από τα ύποπτα μηνύματα είχε ανοιχθεί, αλλά δεν είχα πατήσει τον σύνδεσμο. Ήταν μηνύματα-δολώματα που σχετίζονταν με την υποψηφιότητά μου», περιέγραψε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, εξέφρασε τη θέση πως η επίθεση δεν συνδέεται με τη θητεία του ως ευρωβουλευτή, αλλά με την πολιτική του δραστηριότητα στην Ελλάδα. «Όταν ενημερώθηκα για τις ημερομηνίες που η ΕΥΠ παρακολουθούσε το τηλέφωνό μου, διαπίστωσα ότι αυτό έγινε μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες μόλυνσης με το Predator. Η παρακολούθηση ξεκινάει τότε και τελειώνει λίγες ημέρες μετά την εκλογή μου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτό ύποπτο;» τόνισε.

Σε έντονο ύφος, απευθυνόμενος στο δικαστήριο, διερωτήθηκε: «Ποιος υπερασπίζεται την ελληνική δημοκρατία; Εγώ είχα απόπειρα παρακολούθησης και είμαι εδώ! Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαν το Predator, δεν είναι καν παρόντες!». Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας» και πως «γι’ αυτό έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η αποτυχημένη παγίδευση του τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator οδήγησε στην απόφαση για τη συμβατική παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. «Επειδή δεν πέτυχε η εγκατάσταση, στράφηκαν στην ΕΥΠ για να συλλέξουν ό,τι μπορούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν στην παρακολούθησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Θα μπορούσε να είναι είτε για εκβιασμό είτε για να γνωρίζουν τη στρατηγική του κόμματος». «Όταν αποκτούν πρόσβαση σε ένα κινητό, αποκτούν πρόσβαση σε όλα. Εκείνη την περίοδο συνομιλούσα με πρώην πρωθυπουργούς, όπως τον κ. Σημίτη και τον κ. Παπανδρέου. Μέσω εμού, ουσιαστικά παρακολουθούσαν και εκείνους», κατέθεσε, ενώ για τους κατηγορουμένους εκτίμησε πως «είχαν οικονομικό όφελος», σημειώνοντας πως δεν τους γνωρίζει προσωπικά.

