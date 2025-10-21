Συνελήφθη 31χρονος που έκρυβε ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο όχημα στη Σαλαμίνα

0

Βρέθηκαν 24 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 133 γραμμ. ηρωίνης

Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σαλαμίνας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού, ο οποίος αποθήκευε ναρκωτικές ουσίες στο χώρο των αποσκευών εγκαταλελειμμένου οχήματος.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στο χώρο των αποσκευών -24- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -133- γραμμ. ηρωίνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τονίστηκε στην ΕΡΤ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.