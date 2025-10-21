Συνελήφθη 31χρονος που έκρυβε ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο όχημα στη Σαλαμίνα

Βρέθηκαν 24 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 133 γραμμ. ηρωίνης

Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σαλαμίνας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού, ο οποίος αποθήκευε ναρκωτικές ουσίες στο χώρο των αποσκευών εγκαταλελειμμένου οχήματος.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στο χώρο των αποσκευών -24- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -133- γραμμ. ηρωίνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τονίστηκε στην ΕΡΤ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.