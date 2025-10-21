Συνελήφθη 55 χρονος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όπλα

0

Εμπλέκεται σε αιματηρό περιστατικό στην περιοχή των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Ηρακλείου, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 55χρονος εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό, που σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού, όπου τραυματίστηκαν δύο αδέλφια.

Στο περιστατικό φέρεται να βγήκαν μαχαίρια και μαγκούρες, ενώ σε αυτό ενεπλάκη και ο 21χρονος γιος του 55χρονου.