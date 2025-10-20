Με συννεφιά, βροχές και ομίχλες θα κυλίσει το πρώτο μισό της εβδομάδας

0

Η πρόγνωση του καιρού μέχρι και την Τετάρτη

Από την Παρασκευή θα υπάρξει βελτίωση του καιρού, καθώς με αρκετή συννεφιά, βροχές και καταιγίδες, αλλά και ομίχλες θα κυλίσει το πρώτο μισό της εβδομάδας.

Πρόγνωση για την Τρίτη

Για αύριο Τρίτη, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ενώ το βράδυ τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο. Το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Πρόγνωση για την Τετάρτη

Την Τετάρτη νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται από τα βορειοδυτικά, που θα επιδεινώσουν τον καιρό στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στη συνέχεια την κεντρική και βόρεια χώρα. Την Πέμπτη οι βροχές θα απασχολούν τα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη ενώ από την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά πλέον σε όλη τη χώρα.