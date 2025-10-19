Καταδίωξη μηχανής από την ΕΛ.ΑΣ στο Κορωπί

0

Συνελήφθη ο οδηγός, δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο

Στο Κορωπί χθες τη νύχτα έγινε κινηματογραφική καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ ενός οδηγού δίκυκλου .

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9 το βράδυ στην συμβολή στην λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου στο ύψος της οδού Αγίας Μαρίνας οδηγός μηχανής δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η μηχανή συνολικά φέρεται να παραβίασε 9 κόκκινους σηματοδότες, ενώ στην συμβολή των οδών Αναγυρούντος και Ευελπίδων στο ύψος της Βάρης, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Τελικά στην οδό Αρτέμιδος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 26χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.