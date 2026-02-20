Επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση – Ο οδηγός αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς

0

Το όχημα είχε κλαπεί νωρίτερα από την περιοχή της Νέας Σμύρνης

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο δεν σταμάτησε για έλεγχο σε σήμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης στη Μεταμόρφωση.

Οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο το όχημα που εντοπίστηκε αρχικά στη συμβολή των οδών Αγίας Τριάδος και Μήδειας. Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει. Η καταδίωξη δεν κράτησε παρά ελάχιστα λεπτά, καθώς στο τέλος της οδού Μήδειας το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε.

Επί τόπου συνελήφθη ο 29χρονος συνοδηγός, ενώ οι αστυνομικοί καταδίωξαν πεζοί τον οδηγό (επίσης 29 ετών), ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά πριν βρεθεί με χειροπέδες.

Τέλος, όπως διαπιστώθηκε, το όχημα είχε κλαπεί νωρίτερα από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.