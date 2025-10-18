Διονύσης Σαββόπουλος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

0

Πότε αναμένεται να λάβει εξιτήριο

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Διονύση Σαββόπουλου. Την Παρασκευή ο αγαπημένος μουσικοσυνθέτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική του «Υγεία» όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και όπως φαίνεται, η κατάσταση του σπουδαίου τραγουδοποιού παραμένει σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση.

Όπως μετέδωσε το πρωί του Σαββάτου η εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή που του χορηγείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Ο «Νιόνιος» αναμένεται να πάρει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Μιλώντας για τη διάγνωση που τον αιφνιδίασε, είχε δηλώσει:

«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά».