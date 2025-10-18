Άγρια συμπλοκή μαθητών στην Κέρκυρα – Το «κοινό» επευφημεί, ενώ πετούν σκούπα στο κεφάλι καθηγητή

0

Σοκάρει το βίντεο με την κλιμάκωση της βίας

Σε… ρινγκ μετατράπηκε προαύλιο λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ συμμαθητές τους ζητωκραύγαζαν και επευφημούσαν τις πράξεις τους.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, μαθητές ακούγονται να φωνάζουν «μπουνιά, μπουνιά» ενώ οι δύο νεαροί έχουν πιαστεί στα χέρια.

Εκείνη την στιγμή, σε μία προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση, ένας καθηγητής τούς προσέγγισε και τους είπε «ξεκολλήστε», όταν ξαφνικά πετάχτηκε μία σκούπα, η οποία κατέληξε στο κεφάλι του (!).

Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας Ελένη Βουσουλίνου δηλώνει: «δεν ήταν bullying. Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Δεν τραυματίστηκε κανένας καθηγητής. Έτρεξε αμέσως. Του πέφτουν τα γυαλιά, τα σηκώνει και αυτό έδειξε ότι πήγε να τραυματιστεί ίσως κλπ».