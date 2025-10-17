Φωτιά κατέστρεψε μεγάλη επιχείρηση τυποποίησης και εμπορίας κατεψυγμένων στην Κέρκυρα

0

Εστάλη μήνυμα μέσω του 112

Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς στην επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες που έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι τεράστιες. Όταν ξέσπασε η φωτιά, η ειδοποίηση της πυρανίχνευσης χτύπησε και στην Πυροσβεστική, όμως η εξάπλωσή της ήταν ραγδαία και γρήγορα οι φλόγες κατέκλυσαν την εγκατάσταση.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2025

Το πρωί έφτασε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρηση για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα λόγω της φωτιάς στη βιομηχανική εγκατάσταση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Smoke in the area of #Alepou, of #Corfu caused by fire at an industrial facillity. ‼️ Stay indoors, close doors & windows ‼️ Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

Ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος σε ανάρτηση αναφέρει: «Εκφράζω την θλίψη μου για την τεράστια καταστροφή από την ανεξέλεγκτων διαστάσεων ΦΩΤΙΑ που εκδηλώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις εγκαταστάσεις της μεγάλης κερκυραϊκής επιχείρησης εμπορίας καταψυγμένων προϊόντων ΓΟΓΓΑΚΗΣ, στην Αλεπού.

Τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και έδωσαν πολύωρη μάχη με τη φωτιά, συνέδραμε από την πρώτη στιγμή και η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας.

Δυστυχώς μια επιχείρηση - πυλώνας του εμπορίου στο νησί μας, έγινε παρανάλωμα του πυρός. Δεν υπάρχει πιά!

Ευχόμαστε στον επιχειρηματία Σπύρο Γογγάκη, να έχει το κουράγιο, να αντέξει τη μεγάλη δοκιμασία και τη δύναμη να την ξανακτίσει».

Η εταιρεία ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε είναι μια μεγάλη κερκυραϊκή επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση και διανομή κατεψυγμένων αλιευμάτων, κρεάτων και πουλερικών.