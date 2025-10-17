Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου Απόλλων

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου Απόλλων

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγός του αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου, η οποία αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου στους Αμπελόκηπους και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.