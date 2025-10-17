Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου Απόλλων

0

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγός του αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου, η οποία αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου στους Αμπελόκηπους και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.