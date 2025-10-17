Θανάσιμη πτώση 44χρονου από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων» στους Αμπελοκήπους

0

Ο άνδρας βούτηξε στο κενό

Ένας 44χρονος άνδρας έπεσε από όροφο του Πύργου «Απόλλων», που βρίσκεται στο κέντρο των Αμπελοκήπων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 44χρονος Έλληνας αυτοκτόνησε, πέφτοντας στο κενό στις 13:20.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο.

Στο σημείο έχει μεταβεί ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, που συλλέγουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.