Σύλληψη 60χρονου στο Τελωνείο Κήπων για απόπειρα παράνομης εισαγωγής εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

0

Παρέλαβε το προαναφερόμενο κιβώριο από το σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη Τουρκίας

Ένας 60χρονος Έλληνας, κάτοικος Κομοτηνής, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2025 στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, καθώς επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μεταφέροντας παράνομα σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Πηγές του υπουργείου ΥΠΑΑΤ ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το «υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου στο όχημα το συλληφθέντος, οι αστυνομικοί της Τελωνειακής Διεύθυνσης Κήπων, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν ένα κιβώριο από φελιζόλ το οποίο περιείχε σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και συγκεκριμένα:

- Δώδεκα φιαλίδια των 50ml υγρής ουσίας έκαστο, τα οποία αποτελούν τον διαλύτη και

- Δώδεκα φιαλίδια των 100ml σκόνης έκαστο, που αποτελούν το εμβόλιο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, παρέλαβε το προαναφερόμενο κιβώριο από το σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του από το Τελωνείο Κήπων.