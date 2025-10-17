Τροχαίο στον Κηφισό: Νταλίκα «καρφώθηκε» στα προστατευτικά κιγκλιδώματα

0

Στο σημείο επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ξημερώματα της Παρασκευής (17/10), όταν ο οδηγός μιας νταλίκας κινούμενος στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος με αποτέλεσμα να ανατραπεί να και να «καρφωθεί» στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα.

Από το ατύχημα, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο στο σημείο επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα, καθώς υπάρχει εκεί ένας γερανός, που προσπαθεί να μεταφέρει το όχημα.