Οι διάλογοι των κατηγορουμένων στην Φοινικούντα πριν το διπλό φονικό

Ο ισχυρισμός για σεξουαλική κακοποίηση και τα ερωτήματα

Αποκαλύφθηξαν τα όσα είπαν στις αστυνομικές αρχές οι βασικοί πρωταγωνιστές της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς επίσης οι συγγενείς του θύματος,

Μέσα από τα λόγια τους βγάζει κανείς χρήσιμα συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το ανατριχιαστικό βράδυ, όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο διάλογος μεταξύ των δύο κατηγορούμενων έγινε λίγες ημέρες πριν το έγκλημα, έτσι τουλάχιστον όπως τον περιγράφει στην ομολογία του όταν παραδόθηκε ο 22χρονος συνεργός. Είχε ήδη κάνει τις δύο αποτυχημένες απόπειρες για να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ώστε να πάρει χρήματα και το αποκαλύπτει στον φίλο του.

Ο διάλογος του εκτελεστή με τον συνεργό

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο φερόμενος ως εκτελεστής τότε του είπε: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα του κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Ο συνεργός ξεκίνησε την ομολογία του υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική του κακοποίηση από τον 68χρονο έγινε το τρίτο βράδυ που έμεινε στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Δεν μπορούσε όπως λέει να το αποτρέψει και μάλιστα απείλησε ότι θα φωνάξει την Αστυνομία. Υποστηρίζει ότι ο 68χρονος του έδωσε 400 ευρώ, αναφέροντας στη συνέχεια.

«Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ μου είπε : “Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις .Ποιον θα πιστέψουν εσένα που είσαι δεκαοχτώ χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;"».

Σε αυτή την περιγραφή υπάρχει ένα κενό. Ενώ υποστηρίζει ότι επέμενε πολύ ότι θα πάει στην Αστυνομία, δεν το κάνει και δεν προχωρά σε καταγγελία. Το ερώτημα είναι «γιατί;».

Eντύπωση προκαλεί και ένα άλλο στοιχείο της υπόθεσης. Ο βασικός ισχυρισμός των δύο νεαρών είναι «πήγαμε να εκβιάσουμε για να πάρουμε χρήματα». Όμως. οι αρχές βρήκαν άθικτα 2.000 ευρώ στο χώρο του εγκλήματος. Σχεδόν 1. 500 ευρώ ήταν στο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη και 500 ευρώ στον επιστάτη.

Τι κατέθεσαν για τη στενή σχέση ιδιοκτήτη κάμπινγκ – επιστάτη

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο η μητέρα του παρ’ ολίγον θύματος ανιψιού όσο και η ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, καταθέτουν ότι τα δύο θύματα της άγριας δολοφονίας είχαν στενή προσωπική σχέση.