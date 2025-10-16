Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθησαν δύο 22χρονοι ως φυσικός και ηθικός αυτουργός αντίστοιχα

0

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Ελληνική Αστυνομία για τη διπλή ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε πριν από 11 ημέρες, στις 5 Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Η πολύκροτη υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο 22χρονοι Έλληνες, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της 5ης Οκτωβρίου 2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχτηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας στις 14 Οκτωβρίου 2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και προσήχθη κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και ο εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους, καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Αίτημα αναπαράστασης

Εντωμεταξύ, εν αναμονή της βαλλιστικής εξέτασης, και όπως δήλωσε σήμερα ο Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος της αδελφής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, θα υποβληθεί και αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος προς τις δικαστικές Αρχές. «Προκύπτει αναμφισβήτητα η αναγκαιότητα να γίνει μία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος».

Όπως είπε ο ίδιος, αναφερόμενος στις διαθήκες: «Δεν προκύπτει, από ό,τι φαίνεται, οποιαδήποτε σχέση αλλαγής της διαθήκης με το φονικό. Έχουμε αυτήν τη στιγμή την ολοκλήρωση ενός προανακριτικού υλικού που πήγε στην Εισαγγελία, ασκήθηκε ποινική δίωξη και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε το περιεχόμενο της άσκησης της ποινικής δίωξης. Από το περιεχόμενο της άσκησης μπορούν να βγουν συμπεράσματα».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση και στην ιατροδικαστική έκθεση και στη βαλλιστική έκθεση για να δούμε όχι απλά από τι πέθανε, εδώ αυτό που θα πρέπει να μελετηθεί κυρίως είναι το σε τι απόσταση έγιναν οι βολές», είπε από την πλευρά του στο MEGA ο Γρήγορης Λέων, πρόεδρος της ελληνικής ιατροδικαστικής εταιρείας.

«Έχουμε ένα άλλο δεδομένο, ότι ένα από τα θύματα, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, έχει δεχτεί μία βολίδα στην κεφαλή. Πρέπει να δούμε αν αυτή η βολίδα έγινε από κοντινή απόσταση, ίσως και από πιο κοντινή από την πρώτη που δέχτηκε στον θώρακα».

Στο κέντρο της έρευνας είναι και ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του 68χρονου, καθώς και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του. Υπενθυμίζεται πως ο 33χρονος ανιψιός γνώριζε τον 22χρονο συνεργό του εγκλήματος.

«Τυπική γνωριμία η οποία είχε λάβει χώρα περίπου πριν τρία χρόνια. Δεν είχαν καμία σχέση νομίζω», λέει από την πλευρά του ο Ιωάννης Βέρρας, δικηγόρος του 33χρονου. «Όταν τον αναγνώρισε στην Αστυνομία, ως έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει, γνωρίζει ποιος είναι και είχε να τον δει και καιρό από ό,τι κατάλαβα, αιφνιδιάστηκε, δεν το περίμενε ότι θα είναι στη ΓΑΔΑ. Ένας άνθρωπος που γνωριζόντουσαν πολύ τυπικά πριν τρία χρόνια περίπου στα πλαίσια κοινωνικής συναναστροφής σε ένα μαγαζί που είχαν γνωριστεί, στα πλαίσια φιλικής σχέσης πρέπει να του είπε κάτι του στιλ άμα σε βγάλει ο δρόμος προς τα μέρη μου έλα να μείνεις, με χαρά θα σε φιλοξενήσω, και ο άλλος πράγματι θα πρέπει όταν έκανε τουρ το καλοκαίρι, να έμεινε».