Πορεία προς το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι συνταξιούχοι

Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησαν σήμερα οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, με κεντρικά αιτήματα την άμεση λήψη μέτρων ενάντια στην ακρίβεια, την αποκατάσταση των συντάξεων, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συνταξιούχοι διεκδικούν μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, την καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη τώρα.

Παράλληλα, ζητούν μέτρα για την υγεία, με την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας.

Επίσης, οι συνταξιούχοι απαιτούν δωρεάν υγεία, με την κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και δωρεάν παροχή φαρμάκων.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται και η δημιουργία δημόσιων γηροκομείων.

