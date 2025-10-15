Τροποποίηση στις λεωφορειακές γραμμές 81 και 90 στα Κουφάλια

0

Από την Δευτέρα ισχύει η επαναφορά της διαδρομής από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως

Την τροποποίηση των διαδρομών που ακολουθούν τα λεωφορεία στις γραμμές 81 και 90 στα Κουφάλια ανακοίνωσε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου τροποποιείται η λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών 81 και 90 με την επαναφορά της διαδρομής από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Παράλληλα επανέρχεται η λειτουργία των συζυγών στάσεων «Δημαρχείο Κουφαλίων», «Κέντρο Υγείας» και «Αστυνομία» και στις δύο κατευθύνσεις του δρομολογίου των εν λόγω γραμμών.

Επίσης καταργείται η προσωρινή στάση «ΦΟΡ-81» στην οδό Παύλου Μελά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές προέκυψαν μετά από αίτημα του δήμου Χαλκηδόνος που εξετάστηκε και εγκρίθηκε από τον ΟΣΕΘ.