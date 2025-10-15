Αναβλήθηκε η δίκη του επιχειρηματία που επιτέθηκε σε γυναίκα οδηγό στη Δάφνη

0

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος

Για τις 29 Οκτωβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του 38χρονου επιχειρηματία που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 42χρονη οδηγό στην Λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Η εκδίκαση αναβλήθηκε μετά από αίτημα που υπέβαλαν και η πλευρά της υπεράσπισης και της υποστήριξης της κατηγορίας προκειμένου να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση.

Το δικαστήριο μετά την αναβολή διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», η 42χρονη γυναίκα κινούνταν με το όχημά της, όταν πίσω της βρισκόταν το αυτοκίνητο του εν λόγω άνδρα. Εκείνος φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η 42χρονη κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα και όπως περιγράφει η ίδια άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Σε έξαλλη κατάσταση, ο επιχειρηματίας φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να κατέβηκε έξω.

Σύμφωνα με το θύμα, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά με μανία μέσα στο αυτοκίνητό της. Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η εκπομπή φαίνεται ότι της λείπει τούφα μαλλιών.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε "τι κάνεις;" κι εκείνος απάντησε "και λίγα της κάνω". Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο», είπε η 42χρονη στον ΑΝΤ1.