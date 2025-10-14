Απεργιακές κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

0

Δείτε φωτογραφίες

Με 24ωρη πανελλαδική απεργία απαντούν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου η ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ, σωματεία και ομοσπονδίες, αντιδρώντας στις ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει δυνατότητα για εργασία έως και 13 ώρες την ημέρα.

Στις κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή την ώρα, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια και επιβαρύνοντας την κυκλοφορία στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Δείτε φωτογραφίες από την Αθήνα:

Δείτε φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη: