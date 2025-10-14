24ωρη πανελλαδική απεργία για το εργασιακό νομοσχέδιο: Συγκεντρώσεις σε Σύνταγμα και Προπύλαια – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

0

Ποια είναι τα αιτήματα των απεργών

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα Τρίτη, η ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, σωματεία και Ομοσπονδίες, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει μεταξύ άλλων και 13ωρη εργασία.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι δημοσιογράφοι με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00.

Τα αιτήματα είναι:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα στις 10:30 στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ και στις 11:00 στην πλατεία Συντάγματος από τη ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ και την ΑΔΕΔΥ. Παράλληλα, κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με στόχο την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20:00.

Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ειδικότερα τα μέσα θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια :

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία, Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ – ΟΣΥ , από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Τρένα – Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ – ΜΣΤ ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωρη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου , άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες – χρήστες και όλους τους πολίτες.

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, λόγω της συμμετοχής των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, στην απεργία από 00:01 έως 23:59 την Τρίτη. Οι ναυτεργάτες καταγγέλλουν ότι το νομοσχέδιο «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία» και καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Κανονικά οι πτήσεις

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν όλες οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων κλάδων στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Συνεπώς, δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις πτήσεων.

Απεργιακά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη

Στις 10:30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα υπάρχει κάλεσμα στην Καμάρα από μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστές.

Στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από τις απεργιακές κινητοποιήσεις θα επηρεαστούν και οι δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη. Συγκεκριμένα χωρίς λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα μείνει η Θεσσαλονίκη από την έναρξη της βάρδιας μέχρι και τις 09:00, καθώς και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας.

Στην απεργία συμμετέχει και το σωματείο εργαζομένων του μετρό. Θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό και την ώρα των συγκεντρώσεων θα είναι κλειστοί οι σταθμοί στο κέντρο της πόλης.