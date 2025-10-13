Συνελήφθη διακινητής μεταναστών που είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 93 ετών και πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ

0

Σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν δυο καταδικαστικές αποφάσεις

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 93 ετών και συνολική χρηματική ποινή πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, είχε καταδικαστεί 46χρονος, ο οποίος συνελήφθη πρωινές ώρες της 10-10-2025 μετά από στοχευμένη και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν δυο καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, κατά τα έτη 2013-2015. Θεωρείται μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής, τους οποίους μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στα δάπεδα φορτηγών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.