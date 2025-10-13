Συνελήφθη 20χρονος για πυροβολισμούς με καλάσνικοφ έξω από σπίτι στο Μαραθώνα

0

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση πυροβολισμών με πολεμικό τουφέκι καλάσνικοφ έξω από οικία όπου διέμενε 30χρονος, την 14-8-2025 στο Μαραθώνα.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ταυτοποιηθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, για την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς, ύστερα από διερεύνηση πληροφοριών, αλλά και από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του, που εντοπίστηκε στο σημείο και την ώρα της επίθεσης.

Στον τόπο του συμβάντος είχαν βρεθεί 20 κάλυκες από τουφέκι καλάσνικοφ. Η επίθεση αποδίδεται σε διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη απογευματινές ώρες της 10-10-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Αττικής στην περιοχή του Μαραθώνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.