Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε διαρρήξεις οικιών στην Αττική

0

Συνελήφθη ο αρχηγός και τρία μέλη στην περιοχή του Άγ. Ιωάννη Ρέντη

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας είχαν «ρημάξει» κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή αστυνομικών των υφισταμένων της Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της ΟΠΚΕ, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, συνελήφθησαν τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 18, 34 και 42 ετών, μεταξύ των οποίων και ένας 46χρονος ως αρχηγός. Επίσης, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται τρία επιπλέον μέλη.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε συσταθεί τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025, με σαφή ιεραρχία και κατανομή ρόλων. Ο 46χρονος αρχηγός, που διατηρούσε ως «ορμητήριο» την κατοικία του στον Πειραιά, συντόνιζε τις κινήσεις των μελών και καθόριζε τους στόχους.

Οι δράστες κινούνταν με δύο μισθωμένα οχήματα· το ένα χρησιμοποιούνταν από τους «μπουκαδόρους» που εισέβαλλαν στα σπίτια και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρήματα, ενώ το δεύτερο επανδρωνόταν από «τσιλιαδόρους» που επιτηρούσαν τους χώρους και ειδοποιούσαν τους συνεργούς σε περίπτωση αστυνομικής παρουσίας, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δραστών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε κλοπές, επιχειρησιακές τηλεφωνικές συσκευές και ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την προσέγγιση και τη διαφυγή.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν έως τώρα εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε περιοχές του Πειραιά, του Αγίου Παντελεήμονα και της Αγίας Βαρβάρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.