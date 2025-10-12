Βγήκε από τη ΜΕΘ το κοριτσάκι ενός έτους που εισέπνευσε καπνό από ναρκωτικά

0

Το παιδί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση

Εκτός ΜΕΘ βρίσκεται πλέον το μόλις ενός έτους βρέφος που εντοπίστηκε από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του πλάι στον πατέρα του αιγυπτιακής καταγωγής, που είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως διαπιστώθηκε από τους ιατρούς του νοσοκομείου Παίδων, το κοριτσάκι είχε εισπνεύσει καπνό με ναρκωτική ουσία, πιθανώς κάνναβη, αλλά ευτυχώς δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο αίμα του. Ανταποκρίθηκε θετικά και γρήγορα στη φαρμακευτική αγωγή και το μεσημέρι της Κυριακής αποσωληνώθηκε, παραμένοντας πάντως υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το παιδί, έχασε τις αισθήσεις του λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών που έκανε ο πατέρας του στον ίδιο χώρο με αυτό, στο διαμέρισμά τους που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών, στα Πατήσια.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., το πρωί του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της ομάδα ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο διαμέρισμα από την μητέρα του βρέφους, εντόπισαν το κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του.

Έπειτα από έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε πως την προηγούμενη μέρα ο πατέρας του βρέφους, ένας 27χρονος Αιγύπτιος, κάπνισε κάποιου είδους ναρκωτικό μπροστά στην ενός έτους κόρη του, με αποτέλεσμα το βρέφος να χάσει τις αισθήσεις του.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 27χρονο που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου.