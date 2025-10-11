Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στην διαθήκη του 68χρονου αναζητούν κρίσιμα στοιχεία οι αρχές

0

Οι ηλεκτρονικές συσκευές του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχουν σταλεί για έλεγχο

Εντείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Αναζητείται ο δράστης, αλλά και τα κίνητρά του, αντλώντας πληροφορίες από τη μυστική διαθήκη του θύματος. Πρόκειται για χειρόγραφη διαθήκη, που έγραψε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, λίγες μέρες προτού πεθάνει και η οποία θα συγκριθεί με εκείνη, που είχε συντάξει πριν από ένα χρόνο.

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν τον αιφνίδιο θάνατό του, στις 5 Οκτωβρίου. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι τη συνέταξε «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που δείχνει πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του, επισημάνθηκε στην ΕΡΤ.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον και στα εγκληματολογικά ευρήματα και στις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν σταλεί για έλεγχο, με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το χρονικό του διπλού εγκλήματος

Η διπλή δολοφονία έγινε την περασμένη Κυριακή, 5 Οκτωβρίου. Ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Με δύο σφαίρες εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του, ενώ στη συνέχεια έριξε άλλες τέσσερις προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από τη ρεσεψιόν. Τρεις από τις σφαίρες τον βρήκαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα, ενώ μία ακόμη καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη, καθώς το κάμπινγκ παραμένει ανοιχτό και με αρκετό κόσμο.

Το έργο της αστυνομίας δυσχεραίνει το γεγονός, ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο χώρο, παρά μόνον ένας αυτόπτης μάρτυρας -ανηψιός του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτήτης της επιχείρησης- ο οποίος είναι και ο μοναδικός που φέρεται να είδε τη στιγμή της επίθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μηχανής με την οποία διέφυγε ο δράστης, καθώς εκτιμάται ότι κινήθηκε προς την πλευρά της Πύλου, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει καταγραφή με διέλευση της μηχανής – που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης – και σε χωριά της Ηλείας.