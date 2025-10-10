Φρίκη σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο: Τρεις Αφγανοί κατηγορούνται για την σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου

Το μικρό αγόρι είναι επίσης από το Αφγανιστάν

Για γενετήσιες πράξεις που καταγγέλθηκε ότι τέλεσαν με χρήση βίας σε βάρος ενός 6χρονου συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί σε περιοχή του δήμου Βόλβη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τρεις Αφγανούς (19, 25 και 22 ετών), οι οποίοι διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, όπου καταγγέλθηκε πως έγινε η πράξη. Το ανήλικο θύμα, κατά την αστυνομία, είναι επίσης από το Αφγανιστάν.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.