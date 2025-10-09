«Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια», κατέθεσε για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ο γιος του

0

«H δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη», είπε στο δικαστήριο η γυναίκα του εκλιπόντα πολιτικού

Βέβαιος ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια εμφανίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης.

«Είδα τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται . Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου. Ήμουν σε σοκ. Σκέφτηκα πως δέχθηκε επίθεση. Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια» ανέφερε ο Γιάννης Βαλυράκης καταθέτοντας στη δίκη των δυο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πατέρα του , ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 , στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο μάρτυρας μίλησε για την αγωνία που βίωσαν τις ώρες που ο πατέρας του δεν επέστρεψε από το ψάρεμα που είχε πάει με τη βάρκα του μέχρι τη στιγμή που ένας ιδιώτης δύτης τους τηλεφώνησε ότι βρέθηκε νεκρός. Ανακαλώντας στη μνήμη του τις δραματικές ώρες ο μάρτυρας κατέθεσε πως πήγαν μαζί με τη μητέρα του στο νησί των Ονείρων. «Είδαμε πολύ κόσμο. Της είπα κάτσε μέσα και μην βγεις αν δεν σου πω. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο, ήταν νύχτα» κατέθεσε και αναφέρθηκε στη στιγμή που τον πλησίασε ένας κύριος:

«Μου είπε ότι είναι από το γραφείο Τελετών " ήρθα να πάρω την σορό". Είδα τον πατέρα μου, ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν . Το πρώτο που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του. Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είπα ότι θέλω να τον δω. Έβγαλαν το μπουφάν…». Η εικόνα που αντίκρισε ήταν αυτή που τον έκανε , όπως είπε, να εμφανίζεται σήμερα πεπεισμένος πως ο πατέρας του έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

«Η δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη»

Νωρίτερα, ολοκλήρωσε την κατάθεση της η χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη η οποία απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, εξέφρασε την πεποίθηση της ότι «η δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη».

Η κ. Βαλυράκη ανέφερε πως δεν γνωρίζει το κίνητρο της δολοφονίας.

«Από ποια στοιχεία συνάγετε ότι ήταν προσχεδιασμένη;» ήταν η ερώτηση της έδρας με τη μάρτυρα να απαντά πως του είχαν στήσει καρτέρι. «Τον περίμεναν» ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι διαπίστωσε πως «υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση» των Λιμενικών της Ερέτριας στην διερεύνηση του περιστατικού το οποίο από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισαν ως ατύχημα.

«Ζητούσαμε πληροφορία και δεν την είχαμε» είπε η μάρτυρας η οποία εκτίμησε πως ο Βαλυράκης λόγω των θέσεων του σε εθνικά θέματα αλλά και εξαιτίας ενεργειών του ως μέλος της Προανακριτικής για την υπόθεση της Siemens, δεν ήταν αρεστός σε πολλούς.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και σήμερα για να στηρίξουν την οικογένεια Βαλυράκη πρώην υπουργοί, όπως οι Γιώργος Λιάνης, και Νίκος Σηφουνάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης , η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου