Διακόπτονται από την Τετάρτη και μέχρι τις 24/10 τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Σέρρες

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Από αύριο Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου διακόπτονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης–Σέρρες, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής «ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», όπως ενημερώνει με σημερινή της ανακοίνωση η Hellenic Train.

«Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τις στάσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικός, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνα και Σκοτούσσα».