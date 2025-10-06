Προσωρινή αλλαγή θέσης για τα πλοία της Minoan Lines στον Πειραιά, λόγω έργων εκβάθυνσης

0

Από που θα λαμβάνουν τα εισιτήρια οι επιβάτες

Η Minoan Lines ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω των εργασιών εκβάθυνσης που εκτελεί ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, από το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 τα πλοία Festos Palace και Knossos Palace θα μεταφερθούν προσωρινά από τη μόνιμη θέση τους στην Ηετίωνα Ακτή (Πύλη Ε2) στη γειτονική Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε2), μπροστά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα εισιτήρια θα εκδίδονται τόσο από το υπάρχον εκδοτήριο-κιόσκι στην Ηετίωνα Ακτή όσο και από νέο προσωρινό κιόσκι στην Ακτή Βασιλειάδη. Οι επιβάτες με όχημα θα εισέρχονται απευθείας από την Πύλη Ε2, ενώ για τους πεζούς θα διατίθενται λεωφορεία του ΟΛΠ με αφετηρία το Μετρό «Πειραιάς», τα οποία θα εξυπηρετούν και τα δύο εκδοτήρια, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η εταιρεία σημειώνει ότι η μετακίνηση θα ισχύσει για σύντομο χρονικό διάστημα και, μετά την ολοκλήρωση των έργων, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την επαναφορά στη μόνιμη θέση.