Νεκρός 70χρονος που αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο στο Ηράκλειο Κρήτης

Έστρεψε πάνω του το όπλο που κρατούσε μπροστά στα μάτια των διασωστών του ΕΚΑΒ

Τραγικό θάνατο βρήκε 70χρονος άνδρας στο Ηράκλειο που αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο σπίτι του 70χρονου σε περιοχή των βορείων προαστίων του Ηρακλείου Κρήτης κοντά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο άνδρας έστρεψε πάνω του το όπλο που κρατούσε και πυροβολήθηκε μπροστά στα μάτια των διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά και των αστυνομικών που είχαν φτάσει στο σημείο.

Όλα άρχισαν όταν γείτονες του 70χρονου άντρα τον άκουσαν να φωνάζει και να εκτοξεύει απειλές, ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο άνδρας είδε να βρίσκονται άλλα άτομα σε απόσταση αναπνοής από τον ίδιο, έστρεψε πάνω του το πυροβόλο όπλο του και αυτοκτόνησε.

Άγνωστοι παραμένουν -μέχρι στιγμής- οι λόγοι που προχώρησε σε αυτή την πράξη ο 70χρονος. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και παίρνει καταθέσεις από όσους ήταν μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό.