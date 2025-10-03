Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Νίκαιας για τον Πάνο Ρούτσι: «Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του»

0

Συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας μετέβη σήμερα για ιατρικές εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις, που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει ως εξής:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».