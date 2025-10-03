Καρυστιανού: Το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του

0

Για το αίτημα των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών που αφορά την εκταφή των σορών μίλησε το πρωί της Παρασκευής 3/10 η Μαρία Καρυστιανού τονίζοντας: «Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας».

Σε συνέντευξή της στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» επεσήμανε αναφερόμενη στην επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στη χώρα μας: «Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από πολιτικούς».

«Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, είναι κάτι που προστατεύει τους πολιτικούς, ακόμα και σε περίπτωση κακουργημάτων. Επομένως, ακούσαμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα να εντοπίζει ξανά το πρόβλημα, να λέει ότι είναι προστασία του εγκλήματος. Το άρθρο 86 δεν την αφήνει να κάνει έρευνα και να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν θεσμός υπεράνω των εθνικών νόμων, που πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τις δηλώσεις της Λάουρας Κοβέσι πως «εάν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει», ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε πως «όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμισι χρόνια τώρα στην Κοβέσι». Η κυρία Καρυστιανού σχολίασε: «Ίσως ο κύριος Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία».

«Μπορείτε να φανταστείτε έναν γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του;»

Εστιάζοντας στον Πάνο Ρούτσι που συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας και έχει αιτηθεί την εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, η κα Καρυστιανού είπε:

«Έχουν περάσει 19 ημέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή που κάνει απεργία πείνας για το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε έναν γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας».

Όπως δήλωσε, με το κράτος να μη δέχεται τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων παραδέχεται την ενοχή του, ενώ τόνισε πως εάν οι σακούλες με τις σορούς ανοίξουν μόνο για το DNA, τότε θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία.

«Δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη»

«Το έγκλημα της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Ούτε ένοχος ούτε έρευνα ούτε τίποτα. 27 άνθρωποι σύμφωνα με τους ιατροδικαστές κάηκαν ζωντανοί» υπογράμμισε και εξήγησε:

«Αν κάποιος ενδιαφέρεται να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο των παιδιών μας είναι οι οικογένειες. Η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά».

«Ελπίζω και προσεύχομαι να βγει κάτι καθαρό και καινούργιο, ώστε να αλλάξει η εικόνα της χώρας, η ζωή μας κι όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και μας κακοποιούν να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η προσευχή μου καθημερινά. Η κάθαρση μπορεί να έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του», είπε κλείνοντας.