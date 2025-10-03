Ανθρωποκυνηγητό για τον μοτοσικλετιστή που χτύπησε θανάσιμα τον 44χρονο με το πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

0

Τον οδηγό μηχανής που χτύπησε και εγκατέλειψε τον 44χρονο που επέβαινε σε πατίνι στην Πέτρου Ράλλη και έχασε τη ζωή του, αναζητούν οι Αρχές.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 2/10 τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης.

Ο 44χρονος με το πατίνι που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν το ασθενοφόρο, ενώ ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 3/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε και ο οδηγός της μηχανής, ωστόσο δεν τραυματίστηκε, καθώς στη συνέχεια πήρε τη μηχανή και εγκατέλειψε το σημείο.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.