Ελεύθερος αφέθηκε από τη ΓΑΔΑ ο Βασίλης Παϊτέρης – «Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα»

Η δήλωση του δικηγόρου του

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για χρέη προς το δημόσιο. Ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk», ανακοίνωσε ότι ο τραγουδιστής αφέθηκε ελεύθερος από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατούνταν.

«Ο Βασίλης Παϊτέρης είναι ελεύθερος να πάει στα 7 παιδιά του, στη γυναίκα του, στην οικογένειά του γιατί είναι ένας άνθρωπος του λαού, δεν έχει κλέψει δημόσιο χρήμα. Δεν είναι 850.000, είναι πολύ λιγότερα (τα χρέη του)», δήλωσε ο δικηγόρος.

Η σύλληψη του Βασίλη Παϊτέρη έγινε έπειτα από τυχαίο έλεγχο, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδίκη.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής, ενώ ήταν ακόμη κρατούμενος, είχε αναφέρει για το ύψος και την αιτία του χρέους:

«Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα».