Συνελήφθη για χρέη ο Βασίλης Παϊτέρης

Για χρέη προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα προς τον δήμο Αγίας Βαρβάρας συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση σε περίπτωση που δεν αποπληρώσει το χρέος ή δεν προβεί σε ρύθμιση.

Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τροχαία, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε καταδικαστική απόφαση για απλήρωτα χρέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», η σύλληψη του 75χρονου τραγουδιστή έγινε ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συσσωρευμένο χρέος-πρόστιμο του τραγουδιστή ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με ανέγερση οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.

Εντωμεταξύ, την ημέρα της σύλληψής του, ο ίδιος και ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής είχαν τραβήξει ένα βίντεο, στο οποίο ο Γιώργος Καλλιακμάνης πρότεινε τον Βασίλη Παϊτέρη για αρχηγό των αστυνόμων Ρομά, με αφορμή το σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προσληφθούν Ρομά στην Ελληνική Αστυνομία.