Δίκη Χρυσής Αυγής: Καταγγελία για λεκτική επίθεση που δέχθηκε η Μάγδα Φύσσα από υποστηρικτή της εγκληματικής οργάνωσης

Τι αναφέρουν οι δικηγόροι της οικογένειας στην ανακοίνωσή τους

Λεκτική επίθεση σε βάρος της Μάγδας Φύσσα και προσβολή της μνήμης του Παύλου Φύσσα, από υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής έξω από το Εφετείο, όπου δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η εγκληματική οργάνωση, καταγγείλουν οι συνήγοροι της οικογένειας του δολοφονηθέντος μουσικού.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη και Αργύρης Συρίγος :

«Σήμερα 2 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απολογίας των κατηγορουμένων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, κατά την διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης, επί της συμβολής των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής που προηγουμένως ήταν εντός της δικαστικής αίθουσας επιτέθηκε λεκτικά στην Μάγδα Φύσσα. Εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες και προσέβαλε την μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων.

Η διαρκής επίθεση των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, εντός και εκτός του δικαστηρίου σε βάρος της Μάγδας Φύσσα, αναδεικνύει το μένος της οργάνωσης για οποιονδήποτε στέκεται απέναντί τους. Ειδικότερα, στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, οι απολογητές των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής, βλέπουνε τον ίδιο τον Παύλο και για αυτό τον λόγο συνεχίζουν τις επιθέσεις σε βάρος της.

Καλούμε όλους και όλες στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, να γίνουν ασπίδα ενάντια στις χυδαίες επιθέσεις που υφίστανται τα θύματα και οι οικογένειες τους από τα υπολείμματα των υποστηρικτών τους».