Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Θεσσαλονίκη

Η πτώση της κοπέλας έγινε από τον τρίτο όροφο

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μία 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με το voria.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνά η Αστυνομία.