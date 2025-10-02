Θάνατος 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά: Δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στο συγκεκριμένο βουνό και έψαχνε θησαυρό

0

Δύο αδέρφια που ήταν μαζί του μετά το περιστατικό τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τον 53χρονο που παγιδεύτηκε σε σπηλιά 35 μέτρων στη Λάρισα ψάχνοντας για λίγες και τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν ήταν η πρώτη φορά που εν λόγω άνδρας βρέθηκε στο συγκεκριμένο βουνό.

Ο 53χρονος ήταν μαζί με έναν 77χρονο, ο οποίος συνελήφθη αφού πρώτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, και δύο αδέρφια – δίδυμοι – οι οποίοι μετά το περιστατικό τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Όπως επισημαίνεται στην ιατροδικαστική εξέταση, ο 53χρονος υπέστη ρήξη σπλήνας και κάταγμα πλευρών από πτώση αλλά και από τις πέτρες που έπεσαν πάνω του.

Ο άνδρας όταν εντοπίστηκε είχε αρχικά τις αισθήσεις του, ωστόσο κατά τη διάρκεια της μεγάλης και πολύωρης επιχείρησης που είχε στηθεί – 12 ώρες – ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 2/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» δεν ήταν η πρώτη φορά που οι τέσσερις άνδρες έψαχναν πεντόλιρα στο συγκεκριμένο βουνό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 77χρονου, η σήραγγα δεν άνοιξε από τους ίδιους αλλά άνοιξε σταδιακά από διάφορες ομάδες που έψαχναν εκεί χρυσές λίρες.

Στο σημείο, έγινε και αυτοψία από την αρχαιολογική υπηρεσία και δεν βρέθηκε κάποια αρχαιότητα.