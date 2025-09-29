Σοκ στην Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της τετράχρονης κόρης τους

0

Ο 50χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής

Για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό της μια γυναίκα στην Αμφιλοχία.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο sinidisi μητέρα του παιδιού φέρεται να ανέφερε επίσης ότι πριν από πέντε χρόνια είχε δεχθεί σωματική βία από τον ίδιο άνδρα, καταγγέλλοντας ότι την είχε χαστουκίσει.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ενδείξεις κακοποίησης.

Ο 50χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ από την κατοικία του κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.