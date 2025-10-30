Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος που είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

0

Τον έπιασαν στα Πετράλωνα

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου ειδική επιχείρηση στην περιοχή των Πετραλώνων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 63χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση ο 63χρονος κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, ώστε να την επιβλέπει, την έπεισε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.