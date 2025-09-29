Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε το καινοτόμο πρόγραμμα «RE:MIND»

0

Αφορά την ψυχοεκπαίδευση και αναμόρφωση της ανήλικης παραβατικότητας

Σήμερα στο αμφιθέατρο «Λάμπρος Μαργαρίτης» του Υπουργείου Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του προγράμματος RE:MIND, ενός καινοτόμου διαδικτυακού ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος που αποσκοπεί στην ομαλή κοινωνική ένταξη εφήβων με ήπια παραβατική συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα RE:MIND έχει στόχο την προαγωγή της ενσυναίσθησης, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης μέσω της επαφής με έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας και των φιλοσοφικών κειμένων.

Οι ανήλικοι μελετούν οπτικοποιημένες ιστορίες από την κλασική γραμματεία, αλλά και τη σύγχρονη καθημερινότητα, απαντούν σε στοχευμένες ερωτήσεις ηθικών διλημμάτων που τους προκαλούν να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Στη συνέχεια, λαμβάνουν μια σύνοψη του ηθικού διλήμματος της ενότητας, που περιέχει προτροπές για την καθημερινότητα. Στο τέλος του προγράμματος, καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή ιστορία καταγράφοντας τις εμπειρίες τους.

Το πρόγραμμα, που συντελείται με τη συνεργασία Επιμελητών Ανηλίκων, έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών και περιλαμβάνει συνδυασμό ιστοριών, που συνοδεύονται με αφήγηση, ερωτήσεων ανάπτυξης κριτικής σκέψης και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα e-learning στην οποία θα έχουν πρόσβαση χρήστες με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια (username & passwοrd).

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

Είδη φιλίας (φιλία αρετής και αγαθού, φιλία ωφελιμότητας, φιλία απόλαυσης).



Θυμός

Ενσυναίσθηση

Η Αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα .

Τα Δικαιώματα του Παιδιού (βασισμένο σε υλικό που παραχωρήθηκε από τον Συνήγορο του Παιδιού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ανάγκες του προγράμματος).

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος ανέφερε: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα καθώς απ’ όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, απ’ όλες τις αλλαγές που νομοθετούμε και ειδικότερα από αυτές που ήδη υλοποιούνται, ίσως αυτή που αγαπάμε περισσότερο είναι η σημερινή, που αφορά στη φιλική για τα παιδιά δικαιοσύνη. Η σημερινή, μάλιστα, αποτελεί καινοτομία διότι αξιοποιεί αρχές, αξίες και μύθους της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, φιλοσοφικών κειμένων και έργων της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με προγράμματα σαν το RE:MIND θα βοηθήσουμε τους ανήλικους να ξεφύγουν από το πεδίο της παραβατικότητας και να αντιληφθούν ότι ο δρόμος είναι άλλος και βεβαίως να επανενταχθούν ξανά σε μια ζωή που θα τους οδηγεί θετικά και μπροστά».

Στον χαιρετισμό του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, τόνισε: «Τα αναμορφωτικά μέτρα δεν είναι τιμωρία αλλά ευκαιρία. Ευκαιρία να αναδειχθούν θετικά πρότυπα, να αναπτυχθούν δεξιότητες, να ενισχυθεί η αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και να χτιστούν γέφυρες επανένταξης και εμπιστοσύνης. Η σημερινή εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο διεύρυνσης των αναμορφωτικών μέτρων και είναι ευτύχημα που ο ποινικός μας κώδικας με διατύπωση ευρεία επιτρέπει τη χρήση των μέτρων αυτών».

Στη συνέχεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του RE:MIND με αναφορά σε εξειδικευμένα σημεία του προγράμματος από τους: Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Επιστημονική Υπεύθυνη του Κοινού Διακρατικού Προγράμματος EU & CoE, Συμεών Ρετάλη, Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, Συμεών Παπαδόπουλο, Καθηγητή Παιδαγωγικής του Θεάτρου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Αγάπη Πετροπούλου, Πρωτοδίκης Αθηνών, τ. Δικαστής Ανηλίκων και Νάντια – Ελπίδα Ρωμανίδου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος της εκδήλωσης υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Προγράμματος Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ).

Το πρόγραμμα RE:MIND παρουσιάστηκε στις 20 Ιουνίου 2025 στη συνεδρίαση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Joint Project EU–CoE στη Βαρσοβία, ενώ τον Ιούλιο εντάχθηκε στο Handbook του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του «Κοινού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη».

Στο πλαίσιο της αναγνώρισής του ως βέλτιστης πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το RE:MIND θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στις 28 Ιανουαρίου 2026. Επίσης, τον ερχόμενο Μάιο προγραμματίζεται η εκδήλωση λήξης του «Κοινού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.