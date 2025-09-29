Βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη πριν το τροχαίο να χορεύει ευδιάθετος με τη Δανάη Παππά

0

Εναντίον του ηθοποιού ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της εγκατάλειψης οχημάτων

Λίγες ώρες πριν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης, βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε παραδοσιακό γλέντι του Συλλόγου Κρητών Μεταμόρφωσης.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, ο γνωστός ηθοποιός χορεύει κρητικούς χορούς, εμφανώς ευδιάθετος, έχοντας στο πλευρό του την ηθοποιό Δανάη Παππά.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ωστόσο, ο Μπισμπίκης φέρεται να προκάλεσε τροχαίο στην οδό Δοϊράνης, στη Φιλοθέη, όταν το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μάντρα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, εγκατέλειψε το σημείο.

Ο 48χρονος ηθοποιός, λίγο πριν περάσει το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, έδωσε διαφορετική εκδοχή του περιστατικού. Υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε τη σκηνή, αλλά άφησε σημείωμα με τα προσωπικά του στοιχεία στα οχήματα που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία την αποζημίωση των ιδιοκτητών.

Η αστυνομία, ωστόσο, δίνει διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου οχήματος δεν έγινε μέσω στοιχείων που άφησε ο ίδιος, αλλά μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού. Η διαδικασία ήταν περίπλοκη, καθώς το όχημα — ένα μαύρο, μεγάλου κυβισμού αγροτικό — έφερε ελλιπή στοιχεία κυκλοφορίας (απουσίαζε η πίσω πινακίδα) και ανήκει σε εταιρεία leasing.

Ο ηθοποιός συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες ενώπιον του εισαγγελέα λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις μετά από πρόκληση τροχαίου (παράβαση άρθρου 47 του ΚΟΚ).

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.