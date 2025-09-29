Με προσωπικό ασφαλείας την Τετάρτη ο ΟΑΣΘ – Απεργούν οι εργαζόμενοι

0

Θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο Νυχτερινό.